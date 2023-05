"Nidi gratis", a Empoli uno sportello per aiutare le famiglie con le domande

Uno sportello per dare supporto tecnico, alle famiglie che ne abbiano necessità, nella compilazione della domanda misura "Nidi gratis". Sarà attivo, a partire da lunedì 5 giugno 2023, allo sportello “Punto Giovani” (via Magolo, 32 ad Avane) il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12, con accesso libero senza appuntamento, e il martedì e giovedì dalle 17 alle 19, solo su appuntamento. Sarà possibile usufruire del supporto dello Sportello anche per la compilazione della modulistica per il Bonus Nido Inps.

BANDO NIDI GRATIS - La Regione Toscana, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, prevede un sostegno alle famiglie attraverso l'applicazione di uno sconto per la frequenza, da settembre 2023 a luglio 2024, di un servizio educativo per la prima infanzia pubblico o privato accreditato presente nell'elenco approvato con det. 474 del 26/04/2023. La misura Nidi gratis integra il contributo dell'Inps Bonus Nido con l’obiettivo di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie. Possono fare domanda i nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro che, pur beneficiando delle agevolazioni comunali e del Bonus nido Inps, non avranno copertura totale della retta. Pertanto se la famiglia vuole ottenere l'azzeramento completo della retta/tariffa, dovrà presentare domanda all'Inps e alla Regione Toscana nei tempi previsti e di conseguenza essere ammessa al contributo di entrambi i benefici. La misura Nidi gratis copre la quota di retta che eccede il bonus Inps anche nel caso non venga presentata domanda per quest’ultimo beneficio. Anche in questo caso, la richiesta deve essere presentata dalla stessa persona che dovrà quindi corrispondere all'intestatario dei bollettini di pagamento della retta nido. La domanda può essere effettuata esclusivamente on line sull’applicativo regionale disponibile sul sito www.regione.toscana.it/nidigratis nella sezione “Guida per le famiglie” a seguito di accertata ammissione al nido d’infanzia entro le ore 18 del 30 giugno 2023.

SUPPORTO COMPILAZIONE RICHIESTE - Le famiglie, che hanno necessità di un supporto nella compilazione delle domande, possono rivolgersi allo sportello “Punto Giovani” (via Magolo, 32 ad Avane) attivo da lunedì 5 giugno 2023 nei seguenti giorni e orari:

lunedì e mercoledì 9.00-12.00 (libero accesso - senza appuntamento)

martedì e giovedì 17.00-19.00 (solo su appuntamento)

È indispensabile presentarsi allo sportello muniti di identità digitale (CNS, CIE, SPID) e relative credenziali; numero di protocollo della domanda di iscrizione al nido presentata; tessera sanitaria del/la bambino/a per il quale si richiede il bonus; numero di telefono e indirizzo mail attivi da poter utilizzare per comunicazioni. Per informazioni e appuntamenti, è possibile chiamare i numeri 334 8343218 o 0571 82403 oppure inviare una mail all'indirizzo cga@ilpiccoloprincipe.coop

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa