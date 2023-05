Non rispetta l'affidamento in prova ai servizi sociali, arrestato in Valdera

Si trovava in affidamento in prova ai servizi sociali ma non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte dal giudice di sorveglianza. Per questo nei confronti di un uomo, sulla cinquantina, è scattato l'arresto. È successo questo fine settimana nella zona dell'alta Valdera, dove sono intervenuti i carabinieri di San Miniato per l'arresto in aggravamento alla misura detentiva già in corso, scaturita da reati contro il patrimonio e la persona commessi anni fa.

In prova presso una comunità terapeutica della zona, la revoca su segnalazione dell'Arma è scattata dopo più violazioni. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Firenze, dove sconterà il resto della pena.