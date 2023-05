Magazziniere, operaio e commerciale per le nuove offerte di lavoro

Continuiamo con tante offerte di lavoro che aspettano la vostra chiamata. Chiudiamo il mese di maggio come ogni lunedì con la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

MAGAZZINIERE - GEOMETRA

La risorsa sarà inizialmente inserita in magazzino e si occuperà della movimentazione della merce e dell'accoglienza clienti. L'azienda prevede che nel corso del tempo si debba occupare anche della redazione di preventivi, elaborazione ordini, offrire consulenza commerciale e di piccoli lavori di progettazione.

Requisiti

Si richiede il possesso del diploma di Geometra e/o ragioneria.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-geometra

COMMERCIALE FRONT OFFICE SETTORE ENOLOGICO

La risorsa si occuperà della vendita delle etichette del settore vinicolo ed delle relative attività annesse.

L'attività di base (ricerca di mercato e sviluppo contatti) verrà svolta in ufficio presso nostra sede ma non si escludono periodi di trasferte e viaggi commerciali mediante mezzo aziendale.

Si prevede affiancamento sia tecnico che commerciale al fine di garantire autonomia nella gestione delle trattative.

Requisiti

Si richiede laurea in agraria (triennale e/o magistrale) e propensione ed interesse nel settore vinicolo e disponibilità a trasferte.

Altre informazioni

Luogo di lavoro: Bassa- Cerreto Guidi

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/commerciale-front-office-settore-enologico

OPERAIO/A CALZATURIERO JUNIOR

La risorsa sarà inserita all'interno della manovia di montaggio e di rifinizione e si occuperà della garttatura, segnatura, scatolatura, masticiatura.

Non è richiesta esperienza pregressa pregressa nella mansione. Si richiedono buone doti di manualità e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa-calzaturiero-junior

MANUTENTORE ELETTROTECNICO

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico

La risorsa sarà inserita all'interno del contesto produttivo e si occuperà della manutenzione elettrotecnica dei macchinati industriali, del cablaggio, installazione allarmi e della manutenzione elettrica degli stabilimenti industriali.

La risorsa ideale deve aver maturato esperienza nel settore.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/manutentore-elettrotecnico

MODELLISTA CAD LECTRA

La risorsa inserita si occuperà della realizzazione dei modelli di capispalla tramite l'utilizzo del programma CAD. Effettuerà l'affiancamento e la relativa formazione dei giovani apprendisti che dovranno essere indirizzati alla progettazione del capo con il programma CAD.

Per questa posizione si richiede una risorsa con una solida esperienza alle spalle nel medesimo ambito e ruolo. Si richiede anche una buona capacità organizzativa, una buona predisposizione al lavoro in Team e la capacità di garantire la formazione di giovani apprendisti.

Luogo di lavoro: Montelupo F.no

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/modellista-cad-lectra

