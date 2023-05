Papilloma virus, due giorni di vaccinazione a Empoli: ecco dove

Contro il Papilloma virus il 9 e il 10 giugno gli adolescenti, maschi e femmine, nati nel 2011 potranno vaccinarsi il giorno 9 giugno dai propri Pediatri di Famiglia e il giorno 10 giugno presso gli Ambulatori dell’Azienda Usl Toscana centro straordinariamente aperti in tutti i territori (Empoli, Firenze, Pistoia e Prato). E’ la campagna regionale di prevenzione dell’HPV, la più diffusa tra tutte le infezioni a trasmissione sessuale e che può essere contratta anche con rapporti non completi.

Nelle due giornate è infatti previsto un Open Day in tutta la Toscana. L’offerta vaccinale è gratuita per i maschi a partire dagli undici anni di età e fino al compimento del diciottesimo anno e per le femmine, sempre a partire dagli undici anni e comunque dalla coorte di nascita del 1993 in poi e a tutti coloro che hanno diritto al vaccino sulla base del calendario regionale vaccinale .

Venerdì 9 giugno i Pediatri di Famiglia che aderiranno alla campagna di prevenzione chiameranno direttamente i propri assistiti sulla base del calendario regionale vaccinale. Già da anni i Pediatri effettuano la chiamata attiva e informano le famiglie sull’importanza della vaccinazione: in questa occasione saranno disponibili per incrementare ulteriormente le adesioni.

Sabato 10 giugno sarà invece possibile recarsi, con accesso diretto senza prenotazione, negli Ambulatori vaccinali aperti nei territori aziendali con orario continuato dalle ore 10,30 alle 16,30.

Di seguito le sedi:

Empoli - Dipartimento di Prevenzione, via dei Cappuccini, 79;

Firenze – San Salvi, via di San Salvi, 12, Edificio 29;

Firenze – Casa della Salute Le Piagge, via dell’Osteria,18;

Lastra a Signa – Distretto Alda Columbus, via Livornese, 277;

Pontassieve – Distretto di via Tanzini, 23;

Borgo San Lorenzo – Distretto di Viale della Resistenza, angolo Via Gobetti, 17/19;

Pistoia – Dipartimento Prevenzione, viale Matteotti, 19;

Prato – Dipartimento Prevenzione, via Lavarone, 3/5.

“La regione Toscana con l’Open Day ha riservato una particolare attenzione alla vaccinazione contro il Papilloma virus, che è causa del tumore del collo dell’utero nelle femmine, è associato ad altri tipi di tumori meno frequenti come quelli vaginali e vulvari nelle donne, del pene negli uomini ed i tumori dell'ano, della gola, della base della lingua e delle tonsille in entrambi i sessi e delle più frequenti infezioni ai genitali maschili e femminili (condilomi). La vaccinazione consiste in due dosi mediante iniezioni intramuscolari fino a 14 anni inclusi ed in tre dosi da 15 anni. La vaccinazione è indicata principalmente nella fascia di età di solito precedente l’attività sessuale per essere maggiormente efficace e quindi per prevenire eventuali lesioni, benigne e maligne, degli organi riproduttivi e non solo” spiega il dottor Giorgio Garofalo, direttore dell’Area Igiene Pubblica e Nutrizione dell'Azienda.

Fonte: Asl Toscana Centro