Parcheggi riservati a persone con fragilità davanti all'ospedale: la proposta di Empoli in Azione

"Gentilissima signora sindaca,

come partito politico Empoli in Azione Le scriviamo in merito ad una nostra proposta relativa ai parcheggi dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Diverse famiglie soprattutto con persone anziane, ci hanno segnalato la mancanza di posti auto riservati ai portatori di handicap in prossimità dell’ingresso all’ospedale (viale Boccaccio).

Succede quindi, soprattutto nelle giornate con condizioni metereologiche avverse, di vedere autovetture che sostano sulla corsia di marcia per permettere la discesa o la salita di persone anziane o con fragilità, creando così intralcio alla circolazione ed effettuando una manovra pericolosa e proibita dal codice della strada. La soluzione che proponiamo quindi, è quella di istituire alcuni posti riservati ai portatori di handicap in prossimità dell’ingresso all’ospedale, proprio per agevolare queste persone e non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione stradale. Inoltre altre famiglie questa volta con bambini piccoli, ci hanno segnalato la necessità di avere dei posti riservati vicini all’ingresso dell’ospedale, i cosiddetti “posti rosa” per permettere ai genitori o alle donne in gravidanza, di poter accedere facilmente alla struttura. Pensiamo che queste proposte siano facilmente realizzabili e sarebbero di grande aiuto soprattutto per le persone più fragili e per le famiglie con bambini della nostra comunità.

Rimanendo a Sua completa disposizione per ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti".

Fonte: Luca Ferrara, Empoli in Azione