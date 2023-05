Potenziamento trasporto pubblico tra la Metrocittà e l’Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve

Approvato all’unanimità, su proposta del consigliere della Metrocittà delegato alla Mobilità Francesco Casini, lo schema di convenzione per l’attuazione del potenziamento del sistema di trasporto pubblico a chiamata, nell’ambito del progetto regionale 'Virere', tra la Metrocittà e l’Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve.

“E' un progetto che potremmo estendere ad altri territori rispondendo alle necessità dei cittadini”, sottolinea Casini.

Con l’accordo di programma il servizio di trasporto pubblico a chiamata, gestito dalla Città Metropolitana con Rti Colbus, già in essere nei Comuni di Palazzuolo sul Senio e Marradi, viene esteso anche

all’Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve consentendo l’aumento della copertura del servizio di Tpl su gomma in orario serale o notturno e garantendo alla popolazione di riferimento e ai turisti dell’area maggiori livelli di accessibilità oltre che la fruizione della produzione culturale: spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, a Borgo San Lorenzo, Firenze, Prato e Faenza.

La convenzione, tra la Città Metropolitana e L’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, disciplinerà i reciproci obblighi, anche in termini di erogazione e rendicontazione delle risorse.

In termini economici il servizio sperimentale di trasporto pubblico a chiamata sarà finanziato, per i Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio, con le risorse assegnate per la scheda M6 della "Strategia Virere", pari a euro 62.235,90 complessivi, di cui euro 9.646,57 per l’anno 2023, euro 38.586,25 per l’anno 2024 e euro 14.003,08 per l’anno 2025, tramite il gestore del servizio Rti Colbus, costituito tra Consorzio Mas e la Società Autolinee Toscane Spa.

“Bene il progetto ma, vista l’ingente somma messa a disposizione, si ritiene necessaria una verifica puntuale da parte dell’Amministrazione sul raggiungimento degli obiettivi”, commenta il consigliere Enrico Carpini, capogruppo di Territori beni comuni

Favorevole il gruppo Centrodestra per il cambiamento. “Si potrebbe investire di più sul trasporto pubblico locale ed è in quest’ottica che approviamo favorevolmente questa delibera perché fornisce risposte importanti alle esigenze dei cittadini” evidenzia la consigliera CeciliaCappelletti.