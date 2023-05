Prendono a calci e pugni un 40enne per rubargli la bici, avevano un coltello ed eroina

Nella mattinata del 26 maggio 2023, i carabinieri della stazione di Jolo di Prato, unitamente ai carabinieri di Prato hanno arrestato due cittadini nigeriani, di 28 e 32 anni, senza fissa dimora, pluripregiudicati e clandestini. I due avevano tentato una rapina in via J. da Lentini a Prato, cercando di impadronirsi di una bicicletta elettrica guidata da un cittadino cinese di 40 anni, dopo averlo bloccato e colpito con calci e pugni.

Solo la reazione della vittima e l'intervento di un passante hanno impedito ai cittadini nigeriani di riuscire a prendere la bicicletta. I due si sono dati alla fuga, ma sono stati prontamente bloccati dai carabinieri intervenuti sul posto. Entrambi i giovani nigeriani sono stati arrestati e associati al carcere di Prato a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato.

Inoltre, il ventottenne è stato anche denunciato in stato di libertà per il porto abusivo di un coltello a serramanico, lungo 15 cm, che nascondeva nella tasca dei pantaloni, mentre l'altro nigeriano, trovato in possesso di 0,22 grammi di eroina, è stato segnalato come assuntore alla locale Prefettura.