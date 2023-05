Presentato il corto animato dedicato alla donazione di sangue

Come si riesce a sensibilizzare le persone intorno alla scelta di “donare” sangue? E’ a questo interrogativo che gli alunni della scuoa secondaria di primo grado “Bacci-Ridolfi” di Castelfiorentino hanno cercato di dare una risposta con il cortometraggio “Il Pandacorno e i Pizzinati”, che è stato presentato la settimana scorsa al Ridotto del Teatro del Popolo nell’ambito del progetto “Cartoon School”, promosso e finanziato da AVIS Castelfiorentino in collaborazione con AVIS regionale toscana.



Un cortometraggio realizzato in collaborazione con gli insegnanti (Bacchi Isabella, Cecconi Elena, Billeri Michele, Tognetti Damiano, Crescioli Martina, Bianchi Monica, Rosi Elisabetta) e che è stato molto apprezzato da tutti i presenti.



“Il lavoro svolto dalle sezioni 1A e 1E - ha osservato il dirigente scolastico, prof. Gerardo Di Fonzo - è stato considerevole, tanto che l’impegno dei ragazzi si è profuso oltre le mura della scuola. In vari step gli studenti hanno costruito un elaborato interessante dal punto di vista tematico e unico dal lato creativo, allo stesso tempo hanno interiorizzato i rudimenti della complessa arte dell’animazione, dove la divisione in gruppi di lavoro ha accentuato lo spirito collaborativo e inclusivo. I ragazzi hanno accolto il progetto con entusiasmo e curiosità, partecipando attivamente e mettendosi in gioco e a disposizione”.



“La realizzazione del cartone non è stato soltanto il momento per lo sviluppo di conoscenze tecniche, ma anche un frangente dove riflettere su valori di cittadinanza attiva e di pura solidarietà, dove “dare” non significa obbligatoriamente “ricevere” qualcosa in cambio. Grazie a questa esperienza, gli studenti hanno raggiunto competenze fondamentali per diventare futuri cittadini coscienti.Tutto questo trae valore aggiunto dal fatto di aver svolto un’attività in collaborazione con un ente come l’AVIS,che persegue da sempre nobili scopi”.



Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì



"È stato un piacere partecipare a questa lodevole iniziativa dell'istituto comprensivo, organizzata e sostenuta da AVIS Castelfiorentino e AVIS Regione Toscana. Il progetto presentato dimostra la grande capacità di produzione creativa dei nostri ragazzi e una notevole maturità dei gruppi classe nella gestione della collaborazione tra pari. Un ringraziamento speciale va ai docenti e al personale scolastico, per l'impegno profuso e la quotidiana dedizione per i nostri giovani e ad AVIS Castelfiorentino, che fa vivere il nostro territorio, sostiene le nostre scuole e fornisce un fondamentale servizio di volontariato alla nostra comunità."



Al Ridotto sono intervenute – in rappresentanza dell’AVIS - Claudia Firenze (presidente AVIS Toscana), Silvia Zannelli (Presidente AVIS comunale Castelfiorentino) e inoltre Mirko Fabbreschi (musicista, ideatore e docente Cartoon School)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa