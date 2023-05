Quattro colpi ai distributori automatici a Sorrento in pochi mesi, identificato uomo a Pistoia

I carabinieri di Sorrento hanno raggiunto a Pistoia un uomo di origine georgiana per arrestarlo anche se era già in carcere per altra causa. L'uomo aveva colpito 4 distributori automatici tra novembre e gennaio, l'ultimo dei quali compiuto con un complice allo stato ancora da identificare.

Nella penisola sorrentina il 18 novembre erano stati colpiti 3 esercizi commerciali, e il titolare aveva sporto denuncia. I primi due erano avvenuti il 6 novembre con un bottino di 2.200 euro, il terzo il 16 novembre con 600 euro. Il quarto era avvenuto ad anno nuovo, il 25 gennaio, con due ladri invece che un colpo in solitaria. Questo colpo era fruttato 300 euro.