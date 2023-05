Rapina per pochi spicci ai danni di un 13enne. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio a Novoli, quartiere di Firenze, tra via Mocci e via Balducci Pelogolotti. La polizia indaga su due sconosciuti che si sarebbero avvicinati al giovane e ai suoi tre amici. Con una bottiglia di vetro rotta i due hanno minacciato il giovane per avere denaro. Una volta consegnato quel poco che aveva, 5 euro, gli aggressori si sono dileguati.