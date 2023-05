Si ribalta con il trattore, muore 78enne nelle colline di Palaia

Tragedia questa mattina a Forcoli, nel comune di Palaia, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. È successo in via Nuova, poco prima di mezzogiorno, nella frazione nelle campagne della Valdera. L'uomo si trovava alla guida di un trattore quando, da quanto appreso, il mezzo si sarebbe ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco di Cascina e le forze dell'ordine. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente, rimasto sotto al mezzo ribaltato. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

Il sindaco di Palaia, Marco Gherardini, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del 78enne, rimasto coinvolto nel tragico incidente avvenuto sulle colline appena sopra Forcoli.