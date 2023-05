Trofeo dell'Amicizia, i piccoli del basket in sfida a Castelfiorentino

Dal 2 al 4 giugno otto squadre in campo per aggiudicarsi il trofeo dedicato alla categoria Scoiattoli.

A distanza di quattro anni dall’ultima edizione del 2019, si scaldano i motori per il 25° Trofeo dell’Amicizia, che da venerdì 2 a domenica 4 giugno vedrà scendere in campo a Castelfiorentino otto squadre provenienti da tutta la Toscana e da fuori regione per aggiudicarsi il trofeo riservato alla categoria Scoiattoli.

L’Abc Castelfiorentino ci tiene dunque a dare il benvenuto a Don Bosco Livorno, Basket Cecina, Collegno Basket, Etrusca San Miniato, Minibasket Olgiate Comasco, Union Basket e San Casciano Basket, le società che hanno accolto il nostro invito e che fin da adesso ci teniamo a ringraziare per essere con noi.

La formula del torneo prevede due gironi all’italiana con finali secondo il piazzamento del proprio girone. La fase di qualificazione si svolgerà durante le intere giornate di venerdì 2 e sabato 3 giugno, mentre nella mattinata di domenica 4 giugno si terranno le finali.

Il programma

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa