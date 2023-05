A Pescara anche la seconda giornata si tinge di gialloblu: l’Abc supera Porto Sant’Elpidio

Prosegue spedita la marcia dell’Abc Castelfiorentino alle Finali Nazionali Under 15 Eccellenza. Dopo Dbs Roma i ragazzi di coach Alessandro Mostardi portano a casa anche la seconda sfida contro lo Sporting Basket Club Porto Sant’Elpidio e mantengono così il comando del girone A. Al PalaPepe di Pescara il punteggio finale recita 63-41, risultato frutto di un’altra solidissima prestazione: i gialloblu, infatti, mettono subito la testa avanti e restano in piento controllo per tutti i quaranta minuti, piazzando il break decisivo al rientro dall’intervallo lungo.

Subito grande intensità in avvio di gara, sia da una parte che dall’altra. L’Abc, più precisa al tiro, trova in Zecchi il suo principale terminale offensivo e scappa toccando il 5-0, che diventa 7-1 a firma Borghesi. Lo Sporting, nel frattempo, prende le misure e, quando l’attacco castellano si inceppa, riduce la forbice fino al 9-7 su cui si va al primo riposo. Il botta e risposta inaugura una seconda frazione in cui gli attacchi si ergono a protagonisti, con Bufalini e compagni che ogni volta rispediscono al mittente i tentativi marchigiani di impattare. L’Abc tiene salda l’inerzia e allunga di nuovo toccando il +6 sul 19-13, vantaggio che difende fino a quando l’arresto e tiro di Matteini dalla media distanza manda tutti all’intervallo sul 27-22. Ed è al rientro dagli spogliatoi che l’intensità difensiva gialloblu fa la differenza e spalanca le porte all’allungo che di fatto indirizza la sfida. Lo Sporting resta in scia fino al 34-27, quando arriva il break decisivo. La difesa gialloblu concede pochissimo, mentre la transizione offensiva porta le firme di Borghesi e Poggesi che chiudono buoni contropiedi e trovano ottime penetrazioni conducendo l’Abc a +15 (46-31). Poi, nell’ultima azione prima della terza sirena, ci pensano Matteini e Baldi a mettere in ghiaccio il 49-31 su cui si va all’ultimo riposo. Così, con la gara ormai in pieno controllo, nell’ultimo quarto i gialloblu devono soltanto amministrare.

Domani alle ore 14 si torna in campo al PalaPepe per l’ultima e decisiva gara del girone di qualificazione contro Collegno.

ABC CASTELFIORENTINO – SPORTING BK CLUB PORTO SANT’ELPIDIO 63-41

Abc Castelfiorentino: Garbetti, Agbegninou 8, Baldi 1, Zecchi 10, Matteini 18, Bonora, Ciulli 5, Bini, Bufalini 2, Poggesi 8, Crisafi, Borghesi 11. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Sporting BK Club Porto Sant’Elpidio: Rasettani 7, Franceschetti 3, Conti 3, Acciarri, Marangi, Nanni 2, Salvucci, Vitali, Cegna 6, Agostini 6, Troiano 4, Ferranti 10. All. Pizi. Ass. Ramini, Ortenzi.

Parziali: 9-7, 18-15, 21-9, 15-10

Si ricorda che tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube della Federazione Italiana Pallacanestro. E’ possibile seguire le statistiche in tempo reale scaricando l’app Swish.

Il calendario ufficiale sul portale Fip.it.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino