Al via le attività di Sport nei Parchi in via Falcone a Lugnano

Le associazioni e società sono impegnate nella realizzazione di programmi sportivi gratuiti nel weekend, giornate a tema ‘sport e sociale’ o ‘sport e salute’, attività di carattere ludico-sportivo dedicate a bambini e ragazzi, attività multisportiva dedicata alle donne, attività sportiva per over 65 e altri target.

In particolare per il nostro Comune, co-finanziatore del progetto, sono state selezionate 5 associazioni e società sportive per svolgere attività gratuite durante il weekend nel Parco di

Lugnano, in via Falcone: ASD Antitesi (giocoleria, equilibrismo, ginnastica, ginnastica acrobatica (per bambini, ragazzi, adulti, donne e over 65, recapiti: lab@antitesiteatrocirco.it e 349 6304211), ASD Atletica Cascina (atletica, ginnastica e ginnastica posturale, per bambini e ragazzi, adulti, donne e over 65, recapiti: atleticacascina@yahoo.it e 347 3075067), Virtus Uliveto ASD-APS (ginnastica funzionale e posturale, yoga, per bambini e ragazzi, adulti, donne e over 65, recapiti: virtusulivetoasd@libero.it e 345 0565157), ASD Arcieri della Rocca di San Paolino (tiro con arco nudo e storico, per bambini e ragazzi, adulti, donne e over 65, recapiti: arcieridellarocca2015@gmail.com e 333 9596044), associazione FUDO (Fondamento Unico Discipline Orientali), karate, ju-jitsu, difesa personale (per bambini e ragazzi, adulti e over 65, recapiti: unvenborgheit@gmail.com e 33904953906).