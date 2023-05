Ballottaggi, Giani: "Dispiaciuto ma non vedo preoccupazione per le Regionali 2025"

"In prospettiva delle Regionali tra due anni e mezzo non vedo questo risultato fonte di preoccupazione". Si dice dispiaciuto ma non perde il suo ottimismo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il ballottaggio ha decretato una sonora sconfitta per il Pd per 5 a 1, con la sola Pescia come 'gol della bandiera' per i Dem, che sono rimasti in panne anche nella sfida a sinistra di Campi Bisenzio.

"Abbiamo ottenuto risultati migliori di 5 anni fa, siamo andati al ballottaggio in tutti e sei i comuni al voto e ovunque abbiamo preso più del 43-44%", si consola Giani, che ammette il dispiacere "dal punto di vista qualitativo". "Dobbiamo ammettere la sconfitta, ovvero la capacità di gestire quelle che sono elezioni fondate su un primo turno e poi sui ballottaggi".