Certamen, studenti da tutta la Toscana a Pontedera per la premiazione

Studenti da tutta la Toscana per il Certamen, il tradizionale concorso promosso dall'Associazione Italiana di cultura classica e che ha messo a confronto i ragazzi sull'interpretazione e il commento di un passo di un autore latino. Le prove si sono svolte domenica 14 maggio presso il liceo Andrea da Pontedera.

Stamani la partecipatissima cerimonia di premiazione dei vincitori, che si è svolta al Museo Piaggio. Per il Comune di Pontedera, che patrocina l'evento, era presente l'assessore alle politiche educative Francesco Mori. Questi i nomi dei vincitori, suddivisi per scuole di appartenenza. Il concorso è infatti riservato a studenti del secondo anno dei licei classico e scientifico e del liceo linguistico e delle scienze umane (Certamen in ponticulo herae) e a quelli dell'ultimo anno del classico (Certamen coronarium).

Per il Coronarium il vincitore è Andrea Calcagna del classico Forteguerri di Pistoia, per il Certamen i vincitori sono Pietro Filistrucchi (liceo classico Galileo Firenze), Maria Sofia Colizzi (liceo linguistico e scienze umane Montale Pontedera), Pietro Crupi (liceo scientifico Dini Pisa).

In totale sono stati consegnati 33 riconoscimenti ai ragazzi, mentre per altri sono state lette alcune menzioni.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa