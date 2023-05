Convocato il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, in seduta d'urgenza, per il giorno mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 19.30, in modalità videoconferenza.

Saranno discussi i seguenti argomenti contenuti nell'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e nomina scrutatori

2. Regolamento per l'applicazione della "Tassa sui rifiuti" (TARI) - modifiche.