Dog Pride di Montecatini, in esibizione anche le unità cinofile della guardia di finanza

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia ha accolto con piacere l’invito degli organizzatori del tradizionale “Dog Pride Day”, evento che ha lo scopo di rendere omaggio al migliore amico dell’uomo e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore di questi animali, nonché di tutelare i cani abbandonati.

Nel corso dell’annuale appuntamento, che ha avuto avvio, domenica scorsa, 28 maggio 2023, proprio dal pazziale Fiamme Gialle di Montecatini Terme, un’unità cinofila antidroga del Gruppo di Pisa, composta dal cane Delphy, una labrador di 9 anni, e dal proprio conduttore, si è esibita in una simulazione di ricerca di sostanze stupefacenti, riproducendo le attività che vengono normalmente condotte in contesti operativi. Riscuotendo gli applausi di un nutrito pubblico, tra cui numerosi bambini, e l’apprezzamento delle Autorità presenti, il fiuto di Delphy si è dimostrato ancora una volta infallibile, segnalando con precisone la presenza di droghe da addestramento, abilmente occultate all’interno di un’autovettura.

E’ importante sottolineare come l’intero addestramento sia basato sul gioco e fondato, essenzialmente, su principi di condizionamento e di apprendimento: vengono così sviluppati e posti al servizio della collettività, con naturalezza e senza alcuna costrizione, le doti innate del cane, quali il senso dell’olfatto, particolarmente sensibile, e gli istinti del gioco predatorio e della caccia. Un semplice “manicotto” (un telo di spugna arrotolato e legato con del nastro adesivo specifico, che costituisce lo strumento addestrativo più utilizzato) o una pallina rappresentano, per il quadrupede, l’ambito “premio” di un momento di divertimento, che aiuta a contrastare, in modo determinante, un fenomeno illecito di costante, preoccupante attualità.

Le Fiamme Gialle pistoiesi, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, si avvalgono spesso dell’ausilio dei colleghi cinofili di Pisa, per azioni di prevenzione e repressione dello spaccio e dell’uso di stupefacenti, che si concentrano, in particolare, sulle aree maggiormente interessate dal transito di persone, quali le zone adiacenti alle Stazioni ferroviarie, e sui principali centri di aggregazione giovanile, specie in orari serali e nei fine settimana, anche in un’ottica di concreto concorso alle iniziative varate, nel tempo, dalla Prefettura di Pistoia, per contrastare la cosiddetta “malamovida”.

Così, nel corso del 2022 e nei primi cinque mesi del corrente anno, i militari del Gruppo Guardia di Finanza di Pistoia e della Compagnia di Montecatini Terme, unitamente alle unità cinofile del Gruppo di Pisa, hanno intercettato circa mezzo chilo di stupefacenti (principalmente hashish/marijuana, per quasi due etti, nonché cocaina/eroina, per 32 gr., ed altre sostanze), denunciando 3 persone per spaccio di droga, delle quali 2 arrestate in flagranza di reato, e segnalando 72 assuntori all’Autorità prefettizia. In particolare, a Pistoia, si sono registrati gli arresti e le denunce citati, nonché la segnalazione di 65 assuntori.

A Montecatini Terme, gli assuntori segnalati sono stati 7. Gli interventi condotti dai Finanzieri pistoiesi rientrano nel novero delle ordinarie attività quotidianamente sviluppate dal Corpo sul territorio, a contrasto delle forme di illegalità che destano maggiore allarme sociale, a tutela della cittadinanza e della legalità.