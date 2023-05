Elezioni, Picchielli: "La Lega ha vinto. E ora cdx unito per Empoli 2024"

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Empoli, Andrea Picchielli, commenta la vittoria del centrodestra nei ballottaggi del 28 e 29 maggio, con uno sguardo alle elezioni comunali dell'anno prossimo a Empoli:

Grandissime vittorie per la Lega nei quattro principali comuni in cui era presente al ballottaggio, mi riferisco a Massa, Pisa, Siena e Pietrasanta. Dico vittoria della la Lega, ma ovviamente si tratta di una vittoria di tutta la coalizione di centrodestra. Questo dimostra che quando il centrodestra va unito riesce a vincere e deve essere una lezione per non andare divisi, per non cedere a personalismi e per non voler solamente la propria bandierina, ma pensare all'interesse del cittadino.

Questa è una lezione e un buon auspicio anche per Empoli. Vediamo che nelle zone, seppur in questi comuni governasse già il centrodestra, tradizionalmente 'rosse', come Siena, come Pisa, se il centrodestra amministra bene, il cittadino va a confermare la fiducia. Si è dimostrato che in Toscana il centrodestra ha una classe dirigente, e in particolare la Lega visto che, come esempio, il sindaco del Comune di Pisa è della Lega, e Persiani è della Lega.

È importante la scelta del candidato. A Siena è stato deciso di appoggiare, seppur dopo alcune problematiche, Nicoletta Fabio, e si è dimostrata una persona preparata, competente e adatta. Quindi già ora a Empoli con gli alleati stiamo parlando di programma, che è la cosa più importante, rispetto alla persona in sé e poi dietro a questo programma va trovata ovviamente una persona di livello, una persona che sia credibile e spendibile davanti ai cittadini empolesi.

Manca un anno alle elezioni, si conclude il ciclo Barnini, quindi è necessario cominciare a parlare di un candidato del centrodestra unito. Ripeto, prima è fondamentale avere il programma condiviso, stiamo già lavorando su alcuni punti. Noi come Lega siamo in contatto anche con i posti dove amministriamo per cercare di proporre le best practice, di avere idee che possono essere 'portate' anche alla nostra

città e quindi penso che non ci faremo trovare impreparati davanti a questa occasione.

Occasione unica per poter cambiare anche la nostra Empoli, sappiamo che da noi è ancora più difficile per storia, per tradizione e tutto, per forza del Partito Democratico della nostra area. Nonostante ciò la Lega, che tanti davano per finita, invece si conferma anche spesso il motore trainante del centrodestra e questa è anche un'approvazione indiretta. Ovviamente le elezioni comunali sono una cosa a sé, però influenza anche la politica centrale del governo e quindi i cittadini continuano ad apprezzare un governo di centrodestra. L'Italia è sicuramente in generale svoltata, come dimostra il governo nazionale, verso destra e non bisogna però pensare che allora abbiamo lavorato bene, tutto è fatto, ma deve essere un punto di partenza, non di arrivo, anche dove abbiamo vinto, ma specialmente la nostra città, ci deve solo stimolare a fare un'opposizione ancora più efficiente e costruttiva, e a lavorare per avere un programma, una candidatura unitaria, forte, un programma condiviso in modo da dare un'alternativa ad Empoli e agli empolesi.