Festa della Repubblica a Sant'Anna di Stazzema con Nando Dalla Chiesa

A Sant’Anna di Stazzema verrà celebrata la Festa della Repubblica con una riflessione a tutto tondo sui principi fondamentali della Costituzione italiana, a 75 anni dalla sua entrata in vigore. Una tavola rotonda che affronterà sia i diritti universali e civili, ampiamente calpestati a Sant’Anna di Stazzema dal regime nazifascista, che i diritti sociali ed economici che lo Stato di diritto ha il compito di garantire. Il dibattito prenderà vita sabato 2 giugno, alle ore 15, sulla piazza della chiesa del Parco nazionale della pace. A parlarne sono stati invitati tre autorevoli figure ed esperti in materia: il professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Pisa e avvocato Andrea Pertici, l’avvocato e autore del libro edito da Feltrinelli “Uguali per Costituzione. Storia di un'utopia incompiuta dal 1948 a oggi” Ernesto Maria Ruffini, e il presidente onorario di Libera, Associazione contro le mafie, ed ex senatore Nando Dalla Chiesa.

La cerimonia inizierà con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti della seconda guerra mondiale, sulla piazza della chiesa. La discussione sulla Costituzione italiana prenderà il via dopo i saluti istituzionali del sindaco di Stazzema, e presidente del Parco nazionale della pace, Maurizio Verona e quelli del presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini.

«Riteniamo necessario, in un luogo simbolo come Sant’Anna, Parco nazionale della Pace, rimettere al centro del dibattito i valori della Costituzione italiana – ha detto il sindaco di Stazzema Maurizio Verona -, in un momento in cui i diritti fondamentali sono minacciati da alcune scelte politiche. Parlo dell’autonomia differenziata ad esempio, che non riguarderà soltanto la fiscalità, ma anche i programmi scolastici e i contratti collettivi, rischiando quindi di far venire meno i principi di solidarietà, uguaglianza sostanziale, sbilanciando i servizi essenziali di uno Stato, compromettendo la coesione sociale e il diritto universale all’istruzione. Siamo in una fase storica delicata, per cui una riflessione su questi principi e con personalità qualificate è necessaria. Ed è necessario farlo qui in questo luogo. Avevamo già organizzato eventi del genere a Sant’Anna, e in questo caso sarà nel giorno della Festa della Repubblica, che nasce proprio sulla base dei valori della Costituzione». Approvata a dicembre 1947 ed entrata in vigore come legge fondamentale dello Stato a gennaio del ’48.

Al termine del dibattito, alle 17, verrà inaugurata la “Piccola libreria Libera”, una casina in legno collocata sulla piazza della chiesa di Sant’Anna, che ospita alcuni testi che i lettori potranno prendere in prestito liberamente e in autonomia, riconsegnare e magari lasciare anche un altro volume per scambiarlo con altri appassionati di lettura. «Il progetto è nato dalla collaborazione con la cantastorie Roberta Nacci, che sarà presente, e l'assessorato alla cultura - spiega l’assessore delegata di Stazzema Serena Vincenti - . Abbiamo coinvolto anche altre associazioni delle frazioni del nostro Comune perché vorremmo che il progetto si sviluppasse con una “Piccola libreria Libera” in ogni paese». Ne esiste già un’altra nel borgo di Volegno. E a realizzare la casina di Sant’Anna, e ne sta già preparando altre (tutte donate), è stato Nicola Coluccini.

A conclusione della giornata, alle 17.30, è previsto il concerto dei Kinnara con le canzoni del maestro Fabrizio De André.