Incidente in Fi-Pi-Li nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 maggio, con due feriti coinvolti. Il fatto è avvenuto nel tratto tra Empoli Centro ed Empoli Ovest in direzione Pisa, ci sarebbero code anche nella carreggiata in direzione Firenze per il danneggiamento del guard-rail. Sul posto i tecnici di Global Service, i vigili del fuoco di Empoli e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce. Si sono formati 2 km di coda in direzione Mare.