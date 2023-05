Lanciò bottiglie a Firenze, non potrà visitare bar e discoteche per 2 anni. Sei fogli di via da Castelfiorentino

Un cittadino romeno di 47 anni è stato sottoposto a un Daspo urbano che gli impedisce l'accesso a bar e discoteche di Firenze per un periodo di due anni. La restrizione riguarda le zone comprese tra i lungarni e piazza Santa Maria Novella. Il provvedimento è stato adottato dal questore Maurizio Auriemma a seguito dei comportamenti molesti del cittadino romeno, il quale il 17 maggio scorso avrebbe lanciato bottiglie di vetro in piazza della Repubblica e avrebbe richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in altre occasioni. La violazione di questa misura può comportare una reclusione fino a due anni e una multa fino a 20.000 euro per il 47enne. Recentemente, il questore di Firenze ha emesso complessivamente 25 provvedimenti di prevenzione, tra cui due avvisi orali, 21 fogli di via obbligatori, di cui 15 da parte del Comune di Firenze e sei da parte del Comune di Castelfiorentino. Le persone soggette a questi provvedimenti, principalmente concentrate attorno alla zona della stazione ferroviaria, sono state coinvolte in attività criminali come furti, rapine, reati contro la persona e illecita detenzione di stupefacenti, con alcune di esse recentemente denunciate.