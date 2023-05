Molesta i passanti in piazza e ferisce tre carabinieri: arrestato 22enne

Un 22enne dell'Est Europa è stato arrestato dai carabinieri di Livorno dopo che era stato segnalato da molti cittadini livornesi mentre molestava i passanti da piazza Garibaldi fino in via Grande.

I militari inviati lo hanno beccato ancora in stato di agitazione. Lui prima ha inveito contro i militari, rifiutando di fornire documenti e generalità, poi li ha aggrediti. I militari sono dovuti ricorrere allo spray al peperoncino. Per l'aggressione subita, tre uomini in divisa sono dovuti ricorrere alle cure mediche.

L'uomo, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento aggravato commesso su beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.