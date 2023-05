Un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato investito a Capalbio, nel Grossetano. Si trovava nei pressi del lungomare, sulla Strada Origlio, quando ieri sera è stato colpito da una vettura ed è morto sul colpo. Sul posto è stato chiamato a intervenire anche l'elisoccorso Pegaso, ma non c'è stato niente da fare. Per i soccorsi un'ambulanza della Croce Rossa locale, un'automedica da Orbetello e per i rilievi i carabinieri.