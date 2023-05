"Nidi gratis", a San Miniato il supporto alle famiglie per fare domanda

Fino al 30 giugno, alle 18.00, sarà possibile presentare domanda alla Regione Toscana per ottenere il bonus regionale nidi gratis. Sarà possibile farlo esclusivamente tramite l’applicativo regionale disponibile alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis, accedendo con SPID, CIE o CS. La misura, promossa dalla Regione Toscana, grazie al contributo del fondo sociale europeo, integra il contributo "bonus nido" andando a coprire la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps. Prevede di fatto uno sconto diretto (fino ad un massimo di 527,27 euro per ciascuna mensilità, per un massimo di 11 mensilità complessive, da settembre 2023 a luglio 2024), e non un rimborso, sulla retta di frequenza del servizio in favore delle famiglie che abbiano un Isee fino a 35mila euro. L’obiettivo è quello di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie.

La domanda per l’accesso alla misura deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha presentato quella per il bonus Inps e che è intestatario del bollettino relativo ai servizi per la prima infanzia comunali. Le risorse inserite nell'avviso non possono essere utilizzate per la copertura di eventuali costi aggiuntivi (quali ad esempio preiscrizione, iscrizione, refezione), se non compresi all’interno della tariffa/retta. Le variazioni in aumento della tariffa/retta mensile, applicate durante l’anno educativo, o comunque successivamente all’accoglimento delle domande dei genitori/tutori, corrispondente alla data del provvedimento di impegno dei contributi alle amministrazioni comunali, non possono in alcun caso determinare un incremento del contributo regionale e comunitario. Rientrano in questa casistica anche le modifiche dell’orario di frequenza o il ricalcolo della quota a seguito di variazione dell’Isee del nucleo familiare o l’esaurimento dei fondi del "bonus Inps”.

L’ufficio servizi educativi del Comune di San Miniato provvederà, entro il 10 giugno, a inviare a tutte le famiglie che rientrano nella misura "nidi gratis" un prospetto economico con dettagliate le tariffe che saranno utili per l’inserimento della domanda sull’applicativo regionale. L’ufficio, previo appuntamento, sarà a disposizione per supportare le famiglie nella compilazione delle domande (giovedì 8 giugno, dalle 15 alle 17.30 e sabato 17 giugno, dalle 9 alle 12.30, ai Loggiati di San Domenico). Per informazioni e appuntamenti: 0571 406820.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa