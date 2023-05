Nuovo bando sui servizi museali fiorentini, la Cgil: "Minaccia lavoro e diritti”

E’ uscito il bando per i servizi museali in Uffizi, Musei Toscana, Opificio Pietre Dure: Filcams Cgil e lavoratori e lavoratrici di Opera, l’attuale concessionario nella Galleria, denunciano rischi sul mantenimento dei posti di lavoro, delle attuali condizioni economico-normative e delle alte professionalità. Spiegano: “Siamo stufi di lottare per un salario dignitoso mentre intorno, in una delle città più visitate al mondo, il turismo produce quotidianamente una ricchezza enorme. Non staremo a guardare, siamo pronti a iniziative a tutela del lavoro”.

Domani mercoledì 31 maggio, presso la Camera del lavoro in Borgo Greci 3 (sala Palazzeschi, secondo piano), alle 11:15 è in programma la conferenza stampa di Filcams Cgil e lavoratori di Opera sul tema: nell’occasione, saranno annunciate iniziative di mobilitazione.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze