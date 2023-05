Si presenta alla polizia col nome del fratello perché ha la patente revocata

Ha dato il nome del fratello alla polizia perché a lui la patente era stata revocata. Un 52enne pisano è stato denunciato penalmente dalla polizia dopo un controllo in via Fiorentina, mentre l'uomo era alla guida di un'auto. L'uomo ha rimediato anche multe per la guida con la patente revocata e a bordo di un mezzo sottoposto a sequestro.

La polizia ha proseguito le operazioni nella giornata di ieri, con 27 veicoli e 39 persone controllati. Effettuate tre multe per mancata revisione e mancato uso delle cinture di sicurezza.