PNRR Staggia, riqualificazione in vista per via Borgo Vecchio

Approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riqualificazione di via Borgo Vecchio a Staggia Senese. Un investimento complessivo di 506.000 euro finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Prende avvio la fase di gara per affidare il recupero e la valorizzazione di una strada storica del borgo – dice il sindaco David Bussagli – L’obiettivo è restituire qualità e funzionalità a via Borgo Vecchio con un intervento di valorizzazione che riguarderà il rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi. Un intervento che, insieme al recupero di piazza Grazzini i cui lavori sono già affidati, rappresenta un primo blocco di investimenti per la riqualificazione del centro storico di Staggia”.



L’intervento in questione riguarda tutta via Borgo Vecchio per una superficie complessiva di 1150 metri quadri. Il progetto prevede il rifacimento del piano viabile e di tutto quanto lo caratterizza, con pavimentazione in pietra e l’uso di materiali e arredi in grado di valorizzare la strada garantendo qualità e fruibilità degli spazi, in armonia con il contesto circostante. L’intervento porterà al rifacimento della pubblica illuminazione e della rete fognaria, oltre che degli altri sottoservizi in collaborazione con gli enti gestori.



“E’ un percorso di riqualificazione che abbiamo condiviso con la comunità, che entra nel vivo e che è in futuro è destinato a riguardare anche altre aree interne alla cinta muraria di Staggia – dice il sindaco – Un’operazione complessiva di cui fa parte anche il lavoro già effettuato sull’area di via della Pace e che è divenuta possibile per la realizzazione della variante, che procede, e che consentirà di dirottare il traffico di attraversamento fuori dal centro”.



“Negli anni abbiamo promosso nel centro storico di Poggibonsi un percorso di rivitalizzazione e rigenerazione degli spazi – prosegue il primo cittadino - Questo percorso prosegue a Poggibonsi e riguarda adesso il centro Staggia Senese con quasi 1 milione di euro di risorse del PNRR che abbiamo intercettato per concretizzare il progetto di recupero e sistemazione del centro di Staggia”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa