Riparte lo Chalet di San Miniato, attivati i volontari per la viabilità

Con l’arrivo della bella stagione tornano le serate del Mercoledì allo Chalet di San Miniato. La prima sarà mercoledì 31 maggio, come di consueto, con il Dj set.

Per cercare di garantire un afflusso il più possibile ordinato abbiamo predisposto in accordo con la Polizia municipale alcune indicazioni da seguire. Innanzitutto questo anno essendoci la Ztl attiva dalle ore 20,00 nel centro storico è consigliabile salire a San Miniato dal Fontevivo oppure da La scala e parcheggiare preferibilmente nel parcheggio Fonti alle fate (ascensore).

In corso Garibaldi sarà predisposto comunque il senso unico in direzione centro a partire dalle ore 21,00 in modo da poter garantire sempre il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Per quanto riguarda moto e scooter è consigliabile sempre parcheggiare o presso il parcheggio fonti alle fate oppure al tornante belvedere (sotto lo chalet).

Per garantire il regolare afflusso abbiamo coinvolto oltre ai volontarie e al personale di Shalom anche i volontari dell’associazione Vab e della Misericordia di San Miniato per il primo soccorso e antincendio.

Ricordiamo inoltre che come previsto dal Regolamento comunale (art 36 del Regolamento di Polizia Urbana) in vigore per tutti gli esercizi commerciali, sono vietate la vendita di bevande in vetro se non nelle strette vicinanze e pertinenze del locale.

Fonte: Movimento Shalom Onlus