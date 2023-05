Ruppe il naso ad un 23enne in una discoteca fiorentina, non potrà entrare per 6 mesi nel locale

Un giovane di 19 anni di Pisa non potrà più entrare in una discoteca nel centro storico di Firenze per sei mesi, in seguito all'incidente avvenuto lo scorso venerdì. Il questore Maurizio Auriemma ha emanato l'ordine noto come Daspo Willy, o Daspo urbano, nei confronti del giovane. Secondo quanto riportato, il 19enne avrebbe spinto e colpito al volto un uomo di 23 anni originario della provincia durante una serata nella discoteca il 20 maggio. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova e successivamente dimessa con una prognosi di almeno 15 giorni.