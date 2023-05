Scandicci, i Giovanissimi B 2009 campioni provinciali

Trionfo Blues nella finalissima di campionato: i classe 2009 di Fanfani, grazie ai gol di Salvadori e Ceccarini, battono 2-0 la Floria Grassina Belmonte e vincono il titolo di categoria!

Festa grande per lo Scandicci, presente all'Ascanio Nesi di Tavarnuzze con il Presidente Fabio Rorandelli, la Vicepresidente Simona Ciagli e il Direttore Generale Claudio Davitti, ma anche con una grandissima cornice di pubblico e un enorme cuore Blues sulle tribune con genitori e staff.

Una stagione super per i Giovanissimi B dello Scandicci, sotto la guida di mister Filippo Fanfani ma anche di Dario Boni, allenatore in 2°, con Tommaso Pancani collaboratore tecnico, Hector Salcedo preparatore atletico, Andrea Signorini e Danilo Bianchi preparatori dei portieri, Roberto Santoni massaggiatore: un gruppo unito che ha coinvolto durante il percorso anche istruttori e staff delle altre categorie, a caccia dell'obiettivo finale. Dalle 10 vittorie su 10 nella prima fase (con 108 gol fatti e 5 subiti) ai 43 punti in 16 partite (14 vittorie, 1 pari e 1 ko, 49 gol fatti e 7 subiti) nella fase 'di merito', fino alla finalissima di ieri che suggella un percorso strepitoso dei 2009 Blues!

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa