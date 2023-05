Sinistra Civica: "A Santa Maria a Monte ci sia progetto con Maccanti per sfidare la destra"

Doveroso adesso fare i nostri auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Manuela Del Grande, abbiamo lavorato per un'alternativa ma non è stato così.

L’astenzionismo continua ad essere un fenomeno col quale dovremo fare i conti ma deve essere un problema da affrontare, non può essere un alibi.

Neppure il mancato accordo fra Pd e Partito Socialista può essere un alibi; le fusioni a freddo non hanno mai funzionato in politica, quindi raccomandiamo di non sommare i voti col sistema aritmetico al fine di dimostrare che la sommatoria dei due schieramenti perdenti avrebbe vinto perché l’argomento non tiene.

Adesso sta al centrosinistra decidere se questa è una sconfitta oppure una vittoria e tutto sta a dove mettiamo il tempo.

- Se il tempo lo mettiamo alle nostre spalle e queste elezioni sono state il nostro traguardo allora è una sconfitta

- Se il tempo lo mettiamo davanti a noi allora questa può essere una partenza, la nostra grande vittoria.

Per circa 10 anni la politica santamariaammontese ha ristagnato, la maggioranza stretta in un matrimonio di comodo ha semplicemente amministrato l’ordinario e la minoranza è stata pressochè impegnata a guardarsi l’ombelico vedendo il dito e non la luna.

Se ci diamo tempo invece potrebbe essere questa solo la partenza per un grande progetto per i prossimi anni che riporta la politica in primo piano, questa sconosciuta negli ultimi 10 anni, per tutte le componenti.

Il matrimonio di comodo fra i socialisti e la destra ha solo prodotto un grande assist alla destra e ha definitivamente annullato il grande progetto socialista, più rivolto al vantaggio personale che condotto con visione politica.

Abbiamo davanti a noi mesi di serio lavoro; il nostro programma contiene tutti gli spunti necessari per incalzare la nuova amministrazione e allo stesso tempo sfidare la coalizione Maccanti a condividere con noi un percorso orientato a ricostituire una alternativa vera e possibile che guardi al bene comune e che lavori alla costruzione di un progetto per Santa Maria a Monte.

Sia questa una partenza e non sia un arrivo, allora anche noi avremo vinto la nostra piccola battaglia politica e, sopratutto avremo svolto un servizio per la nostra comunità. Ai nostri consiglieri auguriamo un buon lavoro ma a tutti coloro che si sono impegnati in questa campagna elettorale, a partire dai candidati, chiediamo di continuare a lavorare perché la comunità in cui vivono ha bisogno di loro.