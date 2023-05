Taser alla municipale anche nei comuni tra 20 e 100mila abitanti

La polizia municipale potrà avere il taser anche nell'Empolese Valdelsa e nella Zona del Cuoio. Le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera hanno approvato due identici emendamenti di Lega e Fdi: la pistola a impulso elettrico può essere in dotazione agli agenti locali nelle città tra i 20 e i 100mila abitanti. Fino a oggi era consentito nei centri sopra i 100mila abitanti e nei capoluoghi di provincia.

Per vedersi assegnate le pistole ad impulso elettrico le città dovranno aver "istituito, con regolamento comunale o provvedimento del sindaco, l'armeria del corpo o servizio di polizia locale", "ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano non superiori a quindici, abbiano predisposto appositi armadi metallici in possesso delle caratteristiche", previste dalla legge.

Nell'Empolese Valdelsa e nella Zona del Cuoio i comuni sopra i 20mila abitanti sono Empoli, Fucecchio (entrambe provincia di Firenze) e San Miniato (provincia di Pisa). È vero anche che per gli undici comuni dell'Empolese Valdelsa esiste un unico corpo di polizia municipale che copre tutto il Circondario, bisognerà capire se saranno fatti dei distinguo.