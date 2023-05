Torneo delle Regioni, protagonisti baseball e softball su 12 diamanti della Toscana

“Lo svolgimento nelle nostre città di questo evento, che è il più importante del baseball e del softball italiano a livello giovanile, è un orgoglio per la Toscana. Quasi mille tra ragazzi e ragazze, tecnici ed ufficiali di gara, provenienti da quindici regioni diverse, si sfideranno su dodici diamanti dislocati sul territorio toscano per quella che può essere definita una vera e propria festa dello sport e della gioventù. Siamo felici, come Regione, di aver fatto la nostra parte a favore di queste ragazze e di questi ragazzi che rappresentano il futuro del ‘batti e corri’ nazionale e che in questa occasione potranno convivere e giocare nel segno dell’entusiasmo e dello sport”.

Ad affermarlo è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presentando quest’oggi, martedì 30 maggio, la ventesima edizione del Torneo delle Regioni, che si disputerà dal 2 al 4 giugno su dodici diamanti toscani: impianti Jannella e Scarpelli di Grosseto, impianti del baseball e del softball di Sesto Fiorentino, impianti del baseball e del softball di Arezzo, stadio Vita di Firenze, campi di Antella, Lastra a Signa, San Casciano, Lucca e Capannori.

Il Torneo delle Regioni, assieme al presidente Giani, è stato illustrato nei suoi contenuti dal presidente della Fibs, Federazione italiana baseball e softball, Andrea Marcon, e della presidente del Comitato regionale toscano della Fibs, Simona Nava, presidente anche del Comitato organizzatore dell’evento.

Il presidente della Fibs, Marcon, ha affermato: “Il Torneo delle Regioni è per la Federazione un evento di importanza fondamentale. Da un lato, infatti, costituisce il primo tassello di selezione del talento, la prima opportunità di mettersi in luce per gli atleti dei settori giovanili, chiamati a rappresentare il loro territorio, con l’augurio che possa esserlo anche in prospettiva azzurra; dall’altro, il ritrovarsi tutti insieme a competere, ma anche rincontrarsi, oppure conoscersi per la prima volta, sono aspetti cruciali del fare sport, del fare squadra e del fare amicizia. Questa edizione, la numero 20, vede la partecipazione di quindici regioni e coinvolge nell’organizzazione una parte consistente delle aree e delle società della Toscana, chiamate a ospitare ben centodieci gare in tre giornate intensissime, dal 2 al 4 giugno, nel corso delle quali ci auguriamo di vedere tanti appassionati sugli spalti, per sostenere da vicino le nostre ragazze ed i nostri ragazzi”.

La presidente del Comitato organizzatore e della Fibs Toscana, Nava, ha precisato: “È un onore per noi ospitare la più importante ed impegnativa manifestazione giovanile organizzata dalla Federazione. Come molte cose, abbiamo dovuto rimandarla di due anni dopo l’assegnazione, ma l’entusiasmo e l’adesione ci ripagano dell’attesa. La Toscana, infatti, stabilisce quest’anno un nuovo record di partecipazione per il Torneo delle Regioni di baseball e softball con cinquanta squadre e circa mille ragazze e ragazzi che vivranno sui nostri diamanti di Firenze, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa, San Casciano, Lucca, Capannori, Arezzo e Grosseto tre giornate di sport, che ci auguriamo siano anche una festa insieme ai tecnici, agli ufficiali di gara e alle loro famiglie”.

Per numero di partecipanti ed offerta tecnico-sportiva, è la manifestazione più importante della Fibs a livello giovanile in Italia. Quest’anno coinvolgerà oltre ottocento atleti e tecnici, dirigenti, ufficiali di gara ed accompagnatori provenienti da quindici regioni, senza contare le migliaia di familiari e sostenitori che saranno al seguito.

Il Torneo riveste un rilievo di grande importanza, inoltre, perché rappresenta la fase nazionale del circuito Little league international, la maggiore organizzazione giovanile mondiale di baseball e softball, per quanto concerne l’Italia. Le squadre vincitrici delle cinque categorie presenti al Torneo, infatti, avranno l’opportunità di misurarsi con le migliori formazioni nella successiva fase Euro-africana. Le rappresentative vincitrici di tale fase disputeranno le finali della Little league World series negli Stati Uniti d’America.

