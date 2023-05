Travolto dal trattore muore 89enne nelle campagne di Vinci

Ancora un morto per colpa di un trattore. Dopo l'incidente mortale di ieri, lunedì 29 maggio, a Forcoli di Palaia, stavolta è segnalato un decesso nell'Empolese Valdelsa. A Vinci, in via La Magrina, nelle campagne tra Anchiano e Lamporecchio, un 89enne è stato travolto dal mezzo agricolo. La dinamica non è chiara, perché il trattore ha finito il ribaltamento, liberando il corpo dell'anziano. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli, la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e la medicina del lavoro dell'Asl Centro oltre a un'ambulanza della Misericordia di Vinci. E' stato dichiarato il decesso dopo pochi minuti dall'arrivo dei soccorsi, avvenuto attorno alle 10.30.