Trovano portafoglio con 980 euro: lo consegnano alla municipale

Hanno trovato un portafoglio contenente 980 euro, e lo hanno consegnato a una pattuglia della municipale. Il portafoglio, e i soldi, sono quindi tornati al legittimo proprietario.

Quest'ultimo si era accorto di aver perso il portafoglio dopo alcuni acquisti fatti la mattina. Tre cittadini hanno notato l'oggetto per terra in piazza dello Statuto e non hanno esitato a consegnarlo all'equipaggio della polizia locale che, in quel momento, stava attraversando la piazza durante la sua consueta pattuglia.

Al Comando sono state immediatamente avviate tutte le procedure necessarie per rintracciare il proprietario. Dopo le opportune verifiche sulla titolarità dei documenti e sulla corrispondenza del contenuto, inclusi i soldi, il portafoglio è stato restituito al professionista, che ha ringraziato gli agenti e si è riservato di fare altrettanto con i tre concittadini.