Vento e pioggia, allerta meteo gialla in Toscana

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti con validità dalle ore 12 fino alle 22 di domani, mercoledì 31 maggio. Le zone interessate sono quelle centro -meridionali.

Oggi, martedì, e domani, mercoledì, modesta instabilità pomeridiana sulla Toscana per infiltrazioni di aria fresca in quota. Nel pomeriggio di oggi possibilità di temporali pomeridiani sulle zone interne centro-meridionali. Colpi di vento e grandinate solo occasionali. Domani instabilità già dalla tarda mattina con temporali in particolare sulle zone centro-meridionali. Possibili colpi di vento e grandinate.