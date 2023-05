Attentato di via dei Georgofili, a Fabrizio Nencioni intitolato il reparto della municipale 'Porta Romana'

Persero la vita in cinque in quella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993, nell'attentato di via dei Georgofili: Angela Fiume e Fabrizio Nencioni, lei custode dell’Accademia e lui ispettore della polizia municipale, le loro figlie Nadia e Cateria, lo studente universitario di Sarzana Dario Capolicchio.

Questa mattina il Comune di Firenze ha ricordato proprio Fabrizio Nencioni intitolandogli il reparto della polizia municipale 'Porta Romana', in piazza della Calza.

Alla cerimonia erano presenti, insieme ai familiari della famiglia Nencioni, il sindaco Dario Nardella, l'assessora alla cultura della memoria e alla toponomastica Maria Federica Giuliani, l'assessore alla polizia municipale Stefano Giorgetti, l'assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese, il comandante della polizia municipale Francesco Passaretti e monsignor Vasco Giuliani. Tanti i colleghi di Fabrizio in piazza della Calza insieme alla commissaria responsabile 'area quartieri centro storico' Silvia Bencini

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa