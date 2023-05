Bobo Rondelli a Stibbio, parte il contest per la migliore cover amatoriale

Canta Rondelli e vinci la cena in occasione del concerto. E' l'iniziativa del circolo Arci di Stibbio (San Miniato) che ritorna con il grande evento Stibbio o son desto nel weekend del 10 e 11 giugno. Proprio sabato 10 sarà in concerto Bobo Rondelli. Per omaggiare il cantautore labronico e per sfidare gli appassionati, i volontari del circolo si sono inventati un contest. Basta inviare un video in cui si reinterpreta una canzone di Rondelli con l'hashtag #stibbioosondesto su Facebook e taggando il circolo di Stibbio. La migliore cover porterà in omaggio una cena per due persone il giorno dell'evento.