Brucia rifiuti nell'area condominiale a Certaldo, denunciato

I carabinieri forestali di Tavarnelle hanno denunciato il presunto autore di un incendio di rifiuti in un terreno di proprietà condominiale nelle campagne di Certaldo. I militari hanno rinvenuto tifiuti come pannelli di truciolato, legno compensato, bottiglie di plastica, barattoli di latta, ferri, chiodi, cartoni e bambù. L’area è stata sottoposta a sequestro. I carabinieri lo hanno denunciato per smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi tramite combustione a terra e getto pericoloso di cose e reato continuato.