Bus con studenti esce di strada in Lunigiana, accertamenti della polstrada. Ascoltato l'autista

Sono attualmente in corso le indagini, su delega della procura di Massa, da parte della polizia stradale di Pontremoli, al fine di comprendere la dinamica dell'incidente che ha coinvolto ieri un autobus di linea dell'azienda di trasporti AT, finito in una scarpata dopo essere uscito di strada lungo la strada provinciale 37 che porta a Zeri.

Secondo quanto appreso, gli investigatori hanno interrogato il conducente e sequestrato il suo smartphone. Tra le ipotesi emerse ieri, c'è quella secondo cui il conducente potrebbe essere stato accecato dal sole o potrebbe aver avuto un malore.

Dei 19 passeggeri a bordo, ad eccezione di una donna, tutti studenti delle scuole superiori, due di sedici anni sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche - uno, il più grave, è stato trasferito con l'elicottero al Cisanello di Pisa - tre in condizioni moderate, mentre gli altri sono stati classificati come lievi.

Il conducente, portato in ospedale in condizioni lievi e in stato di shock, è stato dimesso oggi. Nel frattempo, l'azienda di trasporti ha inviato alla Regione una propria relazione sugli eventi accaduti.