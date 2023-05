Anziano tenta di togliersi la vita, arriva Pegaso a Montopoli

Un 78enne è caduto da un'altezza nei pressi della sua abitazione di Montopoli, questa mattina. Alle 10.15 è arrivata la chiamata al 118 e suibito i sanitari della Pubblica assistenza locale hanno notato che la situazione fosse grave. Per questo è stato allertato l'elisoccorso Pegaso che ha portato l'anziano all'ospedale di Cisanello a Pisa. Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale. Pare che il gesto sia legato al tentativo dell'uomo di togliersi la vita.

