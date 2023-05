Calciatrici della Fiorentina volontarie alla mensa della Caritas

Le calciatrici della squadra Viola, guidate dalla capitana Alice Tortelli, hanno dato il loro contributo presso la mensa della Caritas in via Baracca a Firenze, aiutando a preparare e servire i pasti per i meno fortunati. Questa collaborazione tra l'Acf Fiorentina e la Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, iniziata ad aprile, continua con il coinvolgimento del team femminile. Le giocatrici hanno visitato la mensa gestita dalla Fondazione, dove vengono offerti quotidianamente 300 pasti, contribuendo nella selezione degli alimenti, nella preparazione di frutta e insalata e nella distribuzione dei pasti. L'obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare i tifosi viola sull'importanza e la necessità dei servizi che aiutano le persone più vulnerabili della comunità cittadina, grazie all'impegno degli atleti e del personale della Fiorentina. Un mese fa, la calciatrice Sarah Huchet della Fiorentina femminile e una rappresentanza del settore giovanile del club, insieme a Ernestas Gudelevicius e William Alejandro Padilla Mendoza della Fiorentina under 18 e a un gruppo di dipendenti del club, si erano già offerti volontari presso la mensa. "Spero che questo sia solo il primo passo di una lunga collaborazione che ci permetta di stare accanto alle persone più bisognose", ha commentato il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, Vincenzo Lucchetti.