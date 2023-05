Cerreto Guidi en français: scambio scolastico con Saint Marcel

L’istituto comprensivo di Cerreto Guidi offre opportunità importanti per l’apprendimento della lingua francese. Dopo la pandemia sono ripresi i contatti con la Francia con cui è attivo uno scambio culturale dal 1992. Il progetto originario, che prevede la permanenza degli alunni delle seconde nelle famiglie francesi e, l’anno successivo, l’ospitalità in Italia dei ragazzi francesi del college di Saint Marcel, è stato discusso in incontri tenutisi a Saint Marcel lo scorso fine settimana alla presenza di una delegazione della scuola composta dalla dirigente scolastica, prof.ssa Gabriella Menichetti, e la referente degli scambi culturali, prof.ssa Michela Rosmarini.

Sono stati tre giorni intensi in cui sono stati affrontati temi relativi all’aggiornamento del progetto di scambio e alla ricerca di finanziamenti per non gravare sulle famiglie.

E’ stata analizzata la possibilità di partecipare al progetto Erasmus plus su cui esiste la disponibilità delle due scuole ad avviare la procedura di accreditamento.

Le due scuole hanno concordato la ripresa degli scambi da marzo 2024.

Il progetto è un passo fondamentale per contribuire alla formazione dei cittadini europei. Vivere in famiglia è fondamentale per l’apprendimento della lingua. I ragazzi per la prima volta si trovano a doversi esprimere in una lingua diversa vivendo a stretto contatto con i coetanei francesi. E’ sicuramente il miglior modo di apprendere la lingua, ma la cosa più interessante è prepararsi ad essere cittadini di un mondo dove la mobilità, gli scambi, i rapporti con persone di lingua e nazionalità diversa saranno sempre più la norma e non l’eccezione.

Per Cerreto questa resta uno dei progetti più significativi del piano dell’offerta formativa.

Per prepararsi al meglio agli scambi sono stati introdotti i percorsi per ottenere la certificazione Delf, che attesta il livello conseguito.

L’accesso ai corsi è gratuito per i ragazzi che devono sostenere solo il pagamento per gli esami che si sono tenuti al liceo Pontormo di Empoli a metà maggio.