Commissione Erp, avviso aperto per organizzazioni sindacali degli inquilini

Si comunica che la scadenza dell’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la nomina del rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini come componente esterno della “Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione e mobilità degli alloggi di E.R.P.” ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) della L.R.T. 2/2019, viene prorogata fino alle ore 13.00 del 07 giugno.

L’avviso è rivolto esclusivamente alle organizzazioni sindacali degli inquilini che operano sul territorio del Valdarno Inferiore.

La domanda compilata utilizzando il modulo (scaricabile dalla home page del sito dell’ente www.comune.castelfranco.pi.it) dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it con il seguente oggetto: “Domanda per la nomina a componente esterno della Commissione ERP comunale” entro le ore 13.00 del giorno mercoledì 07 giugno 2023.

Le domande pervenute dopo la scadenza saranno automaticamente escluse.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail: d.romiti@comune.castelfranco.pi.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa