Cultura, vino ma anche cosplay e Medioevo: cosa fare nel weekend lungo del 2 giugno

La Festa della Repubblica, venerdì 2 giugno 2023, apre le porte ad un nuovo weekend che per molti sarà più lungo del solito. Di seguito ecco qualche idea per trascorrere il fine settimana, con gli eventi in programma sparsi per la Toscana.

Luoghi di cultura gratis il 2 e 4 giugno. Ville medicee, aree archeologiche e musei. Venerdì 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica e domenica 4 giugno, in occasione della consueta iniziativa della Domenica al museo, la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei della Toscana, saranno aperti a ingresso gratuito - Qui i dettagli.

Firenze. Cinque aree tematiche, due palchi per la musica dal vivo, 150 stand di artigianato e comics, sfide e set fotografici, gare cosplay e animazioni a tema… Il Parco delle Cascine si trasforma in una location fantastica per la prima edizione del Firenze Cosplay Festival, da venerdì 2 a domenica 4 giugno all’Anfiteatro delle Cascine di Cascine Ernesto De Pascale e nelle aree circostanti, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze. L’ingresso è gratuito è sono attesi migliaia di cosplayer, appassionati di comics e della cultura nerd da tutta Italia. Le aree a tema saranno dedicate a Harry Potter e al suo mondo di magia, a Star Wars e al capitolo fantascienza, ai Comics e agli eroi della Marvel, alle saghe fantasy e molto altro compreso il villaggio medievale.

Domenica 4 giugno torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei cittadini e prendere parte alle numerose visite e attività in programma, anche per i più piccoli - Qui i dettagli.

Castelfiorentino. Grigliata e vino accompagnati da musica e cabaret. Venerdì 9 giugno torna "Note di Wine", evento musical-enogastronomico che si svolgerà in piazza Grandi, dallo scopo benefico: il ricavato della cena a cielo aperto sarà devoluto per progetti educativi e attività svolte dalle associazioni di volontariato. L'appuntamento è a partire dalle 19.30 con una degustazione di vini delle aziende locali, somministrati da un sommelier a cui seguiranno cena e concerti.

Montespertoli. In alto i calici, proseguono le degustazioni a Montespertoli con la 65esima edizione della Mostra del Chianti, uno dei più prestigiosi eventi enogastronomici e culturali dell'anno in Toscana. L'esposizione, dedicata al vino e alla cultura del Chianti, si svolgerà fino a domenica 4 giugno nel centro del comune sulle colline dell'Empolese Valdelsa - Qui i dettagli.

Empoli. Giovedì sera, 1 giugno alle 17.30, appuntamento con la musica e la solidarietà, per raccogliere fondi da devolvere ad una scuola in Romagna. Nei giardini adiacenti la sede della Misericordia, in via Cavour 32, i bambini e gli insegnanti della scuola primaria Istituto Calasanzio di Empoli presenteranno il concerto per l'ambiente "Sebastiano and Friends" - Qui i dettagli.

Lucca. Un viaggio nell'età di mezzo fra danze, duelli, momenti didattici, spettacoli e molto altro ancora. È tutto pronto per Lucca Medievale 2023, la due giorni in programma sabato 3 e domenica 4 giugno sul baluardo San Paolino a Lucca, nella cornice delle mura urbane. Organizzata dall'associazione di rievocazione storica Contrade San Paolino, la manifestazione porterà in città numerose iniziative per adulti, bambini, famiglie e scuole, con l'obiettivo di far conoscere cultura, usanze e tradizioni del Medioevo. Fulcro del festival è il Villaggio Medievale con i suoi banchetti dedicati ai tradizionali mestieri, dallo zoccolaio al ceramista fino agli antichi strumenti musicali. Ogni stand del Villaggio Medievale sarà accompagnato da un QR Code per leggere le informazioni del relativo mestiere. Protagonisti assoluti della due giorni anche spade, balestre, archi, scudi e armature con la riproduzione di duelli e combattimenti medievali sulle mura urbane. Tanti inoltre gli spettacoli di musica, giocoleria, teatro di strada e danze storiche oltre ai cortei e al Memorial Mario Puccetti, torneo di balestra da banco dedicato alla memoria di uno dei fondatori delle Contrade San paolino e maestro d'armi, Mario Puccetti. Programma completo su www.consanpaolino.org

San Giuliano Terme. Bagni di Vino è ai nastri di partenza, venerdì 2 e sabato 3 giugno nello spazio del Parterre, recuperato ed adibito a luogo di eventi ed occasioni di socialità, si potrannno degustare tra i migliori vini del territorio pisano. L’evento, principalmente incentrato sulla degustazione del vino, prevede l'acquisto di un calice per la degustazione serigrafato con il logo "Bagni di Vino" e la relativa tracolla porta calice, si potranno poi acquistare i Token degustazione presso la cassa centrale e solo con questi sarà possibile proseguire con le degustazioni. Gli espositori con proprio registratore di cassa potranno anche effettuare la vendita diretta delle bottiglie di vino. Sarà inoltre presente la Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori (Fisar) oltre all'Associazione italiana sommelier (Ais) che organizzerà una master class.