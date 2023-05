Fiorentina, le calciatrici volontarie alla mensa dei poveri

Hanno aiutato a preparare e servire i pasti per i poveri, lavorando insieme ai volontari che ogni giorno cucinano il pranzo a chi ha più bisogno nella mensa di via Baracca. Protagoniste le calciatrici Viola, guidate dalla capitana Alice Tortelli. Prosegue così, con la Squadra Femminile, la collaborazione tra la Acf Fiorentina e la Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, inaugurata ad aprile.

Le giocatrici hanno visitato la mensa cittadina gestita dalla Fondazione, dove ogni giorno vengono offerti 300 pasti, dando il loro contributo nel servizio, dalla selezione degli alimenti, alla preparazione di frutta e insalata fino alla distribuzione delle pietanze.

L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare ancor di più i tifosi viola sull'essenzialità e necessità dei servizi volti ad aiutare le frange più a rischio della comunità cittadina, attraverso l'impegno degli atleti e delle atlete e delle persone che lavorano in Fiorentina.

Un mese fa a vestire i panni di volontari alla mensa erano stati la calciatrice della Fiorentina femminile Sarah Huchet e una rappresentanza del settore giovanile del Club, con Ernestas Gudelevicius e William Alejandro Padilla Mendoza della Fiorentina under 18 e un gruppo di dipendenti del Club.

“Avere Acf Fiorentina al nostro fianco è davvero un grande orgoglio” commenta il presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze Vincenzo Lucchetti. “Spero sia il primo passo di una lunga collaborazione, che ci vedrà uniti per essere vicini agli ultimi. La mensa di via Baracca dà da mangiare ogni giorno a 300 bisognosi, nelle nostre 40 case accoglienza sono ospitate decine di persone, mamme con bambini, carcerati, malati, immigrati: il nostro obiettivo non è solo dare loro una pasto e una tetto, ma accompagnarli in un percorso di reinserimento sociale”.

La collaborazione tra Acf Fiorentina e Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze vedrà nei prossimi mesi altre iniziative.

Fonte: Ufficio Stampa