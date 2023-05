Firenze città dei cosplay: arriva il festival alla Cascine

Cinque aree tematiche, due palchi per la musica dal vivo, 150 stand di artigianato e comics, sfide e set fotografici, gare cosplay e animazioni a tema… Il Parco delle Cascine di Firenze si trasforma in una location fantastica per la prima edizione del Firenze Cosplay Festival, da venerdì 2 a domenica 4 giugno all’Anfiteatro delle Cascine di Cascine Ernesto De Pascale e nelle aree circostanti, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.



L’ingresso è gratuito è sono attesi migliaia di cosplayer, appassionati di comics e della cultura nerd da tutta Italia. Per tre giorni, dalle 10 di mattina a mezzanotte, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.



Le aree a tema saranno dedicate a Harry Potter e al suo mondo di magia, a Star Wars e al capitolo fantascienza, ai Comics e agli eroi della Marvel, alle saghe fantasy – in particolare Warcraft e Il Signore degli Anelli. Non mancherà il villaggio medievale, con tornei di spada e arcieri. Cinque cittadelle, con allestimenti, scenografie, parate, giochi di ruolo e spettacoli dedicati. E ancora, tornei di Laser Tag nella parte boschiva, laboratori per personalizzare i propri cosplay e una mostra di auto del cinema anni ’80. Presente anche uno stand ispirato a Il Signore degli Anelli a cura del Gruppo KOS, per informare e sensibilizzare sulla patologia dei disturbi alimentari con modalità inedite e giocando con i visitatori.



Ricchissima, come detto, la proposta musicale, con ben tredici band in concerto: si spazierà dal rock sinfonico ai brani dei cartoon e dei giochi di Final Fantasy, dai suoni steampunk alle atmosfere celtiche. Sui due palchi si avvicenderanno, tra gli altri, Capsule Corp Cartoon Cover Band, Poison Garden, Ocean Night (cover Nightwish), The Midnight e Chocobo Band.



Da leccarsi i baffi l’area ristoro: oltre a prodotti tipici, birre, idromele, da non perdere le delizie dello street food giapponese. Programma completo e info sul sito ufficiale https://festivalcosplayfirenze.com e sui canali social del festival.



Il Gruppo Kos (vedi allegato, per approfondimenti https://bit.ly/Kos-FCF) è presente all’interno del Cosplay Festival di Firenze per affrontare con un linguaggio nuovo l’emergenza sanitaria dei disturbi alimentari, in continuo aumento tra i giovanissimi. In uno stand ispirato a “Il Signore degli Anelli”, uno storytelling inedito per la comunicazione sanitaria mostrerà ai visitatori la trasformazione che anoressia, bulimia e binge eating disorder provocano nella persona, sconvolgendone l’identità e il rapporto con gli altri, proprio come il temibile anello esercita i suoi poteri sui personaggi dell’amatissima saga di J.R.R. Tolkien. KOS Group, leader a livello nazionale nella riabilitazione e nel long term care, è il maggior gruppo in Italia attivo nel settore della salute mentale, grazie a un network di sette cliniche psichiatriche e 12 comunità terapeutiche riabilitative, coordinate dal dott. Adolfo Bandettini Di Poggio, Direttore Medico area psichiatria Gruppo Kos. In Toscana è presente con due strutture psichiatriche d’eccellenza, Villa dei Pini a Firenze e Ville di Nozzano a Lucca



COME ARRIVARE – La fermata Cascine della tramvia è a soli 8 minuti di tragitto dalla fermata Stazione SMN. Chi viene in auto può parcheggiare lungo il percorso della tramvia T1 (www.gestramvia.it). Chi viene dall’autostrada o superstrada può utilizzare il parcheggio scambiatore di Villa Costanza e da lì utilizzare la linea T1 della tramvia. Ricordiamo che Firenze Cosplay Festival si svolgerà nella più grande area verde di Firenze, in gran parte interdetta al traffico.



Firenze Cosplay Festival nasce dalla collaborazione tra Ultravox Firenze e la Festa dell'Unicorno a Vinci. La stagione 2023 di Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Becks, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 del Comune di Firenze.