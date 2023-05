Uscite le graduatorie definitive per l'ammissione ai nidi d'infanzia di Empoli

Con determina dirigenziale n. 662 del 30/05/2023 è stata pubblicata la graduatoria definitiva, per le fasce d’età medi e grandi, per l’ammissione ai nidi d’infanzia, le assegnazioni e la lista di attesa ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei comunali per l’anno educativo 2023/2024. La pubblicazione sul sito istituzionale, al seguente link nella sezione 'Modulistica', ha valore di notifica alle famiglie.

RIUNIONE CON I GENITORI - Mercoledì 12 luglio 2023 alle 18 è convocata la riunione con i genitori dei bambini nuovi iscritti al nido di ammissione.

RINUNCIA AL POSTO - Entro il 25 giugno 2023 è possibile presentare eventuale rinuncia al posto assegnato. La rinuncia deve essere fatta in forma scritta, sottoscritta da entrambi i genitori allegando i documenti di identità in corso di validità o permesso di soggiorno di entrambi i genitori e deve essere indirizzata al Servizio Educativo all’Infanzia all'indirizzo mail servizieducativi@comune.empoli.fi.it oppure al protocollo del Comune di Empoli all'indirizzo mail protocollo@comune.empoli.fi.it

AGEVOLAZIONI ISEE - Si ricorda ai genitori dei bambini che saranno ammessi ai nidi comunali e che hanno l’intenzione di accedere a contribuzione tariffa mensile agevolata per la frequenza del bambina/o/i al nido d’infanzia/Centro Zerosei per l'anno educativo 2023/2024 che potranno accedere alle agevolazioni sul pagamento della tariffa in base ai criteri vigenti stabiliti dalle norme per l'iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai nidi d'infanzia/Centrozerosei, di provvedere a inviare l’autocertificazione Isee entro il giorno 30 giugno 2023 all’ufficio Servizio educativo all’infanzia. Il modello per l’autocertificazione ISEE è reperibile sul sito web del Comune di Empoli, comune.empoli.fi.it.

Tutte le informazioni utili in merito a ulteriori agevolazioni regionali e nazionali sono disponibili consultando la pagina del sito istituzionale al seguente link bit.ly/3OLI10c

