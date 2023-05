Il Comitato dalla Parte di Abele ricorda la 'strage di via Dei Gazzani'

Domani 1° giugno 2023, come ogni anno, la città di Siena ricorderà la strage di via Dei Gazzani in occasione del 33° anniversario, dove per mano del pluriomicida Sergio Cosimini, persero la vita i due valorosi carabinieri Mario Forziero e Nicola Campanile. Alla cerimonia commemorativa che si articolerà in due momenti distinti: alle ore 10, la messa nella chiesa di San Girolamo in Campansi e successivamente la deposizione di corone, parteciperà anche il Presidente del Comitato Dalla Parte di Abele, Marco Cordone, figlio della prima vittima del Cosimini, Antonio Cordone, noto personaggio dello Sport fiorentino, ucciso senza alcun motivo a Firenze in via di Barbacane, il 26 dicembre 1989.-



Comitato dalla Parte di Abele